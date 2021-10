Einer bleibt, einer geht

Dr. Hubert Tenkhoff war seit 2011 als erster Schiedsmann, seit 2016 in der Position des Stellvertreters tätig. Nun gibt Tenkhoff das Amt an Werner Heckmann ab.

Die Saerbecker können sich auf die Schultern klopfen: „Das ist eine pazifizierte Gemeinde“, stellte Dr. Hubert Tenkhoff am gestrigen Vormittag fest. Und er muss es wissen: Seit 2011 als erster Schiedsmann, seit 2016 in der Position des Stellvertreters war es dem Saerbecker stets ein Anliegen, Streitparteien an einen Tisch zu bringen, zu schlichten und für eine besondere Art der Befriedigung zu sorgen. Nun gibt Tenkhoff das Amt an Werner Heckmann ab. Der im Februar nach 33 Jahren in den Ruhestand verabschiedete hauptamtliche Pastoralreferent der St. Georg-Pfarrgemeinde ist ab dem 1. November der neue Stellvertreter von Josef Bodem, der in seine zweite Amtsperiode geht. Einer bleibt und einer geht.