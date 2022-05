Eingekesselt von russischer Armee

Saerbeck

Sie sind den Kämpfen und den Gräueltaten in ihrer Heimat entkommen: Lesir und Oksana Zagorodniuk gelang Anfang März die Flucht aus der zu jener Zeit von russischen Soldaten eingekesselten Stadt Irpin. In Saerbeck sind sie in Sicherheit. Um die Männer aus ihrer Familie, die in der Ukraine kämpfen, sind sie aber in großer Sorge.

Von Katja Niemeyer