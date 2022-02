Tobias Liesenkötter und Franziska Dammann eröffnen demnächst ihr „Lieschen“

In dem Ladenlokal am Liesenkötter-Kreisel, dort, wo früher einmal die Drogeriemarktkette Schlecker Waschpulver und Zahnpasta verkaufte, sind seit einiger Zeit Handwerker zugange. Sie entkernten die Räumlichkeiten, zogen neue Wände ein und legten Leitungen. Noch deutet nichts darauf hin, dass sich hier eine Eis-Manufaktur im Aufbau befindet. Nur ein großer Banner vorm Eingang informiert seit Kurzem über das neue Projekt von Bäcker- und Konditormeister Tobias Liesenkötter, das er gleich neben seinem Café mit seiner Freundin Franziska Dammann – sie ist auch Konditormeisterin – realisieren will und das sie „Lieschen“ tauften. „Eis gehört zu einer Konditorei“, befindet sie und führt durch die Räume.

Der hintere Bereich wird weiterhin als Lager für den Betrieb dienen. Die vorderen Räume aber sollen schon bald in einem Industrie-Design erstrahlen, minimalistischer Beton-Look, in schwarz und grau gehalten, ergänzt durch Holzelemente. „Wir waren bereit, etwas Neues zu starten“, erzählt die 23-Jährige, die als Geschäftsführerin des kleinen Liesenkötter-Tochterunternehmens für Eis-Produktion und Verkauf zuständig sein wird. An dem Konzept hat sie mit ihrem Freund Tobias Liesenkötter lange gefeilt. Die beiden wollen ausschließlich natürliche Zutaten werden, Fertig-Mixturen, erzählt Franziska Dammann offenherzig, kommen für sie nicht in den Eisbecher. Das Sortiment werde mit zehn Sorten überschaubar sein. Neben Standardgeschmacksrichtungen wie Schoko, Vanille und Erdbeere soll es auch Ausgefallenes zum Schlecken geben. „Etwas Verrücktes“, so die Konditormeisterin. Limette mit Basilikum etwa. Und Griechischer Joghurt mit Honig und karamellisierten Walnüssen. Da werde manchmal „durchgewechselt“.

Das Konditorhandwerk lernte Franziska Dammann von der Pike auf. Im Münsteraner Café Classique machte sie eine Lehre. Dem modernen Café-Haus blieb sie auch nach bestandener Prüfung treu. Die gebürtige Wolbeckerin meldete sich bei der Meisterschule an und ließ sich jetzt noch zur Betriebswirtin im Handwerk weiterbilden. Eine (letzte) mündliche Prüfung legt sie in diesen Tag ab.

Zwischendurch hatte sie einen Abstecher nach München gemacht, arbeitete für einige Monate in dem berühmten Feinkostbetrieb Käfer. In einer kleinen Konditorei entstanden da unter ihren Händen kleine Törtchen, verfeinert mit Sake, Rhabarbertarte und Festtagstorten.

Das Eismachen gehört zum Konditorhandwerk dazu. Praktische Erfahrungen sammelte Franziska Dammann in dem Münsteraner Café. Die Herstellung, sagt sie, sei komplex. Nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig dürfe der Rohstoff sein, „dazwischen gibt es nur eine kleine Spanne, die man treffen muss.“ Die spezielle Eismaschine und auch die Theke lässt sich das geschäftstüchtige Paar extra aus Norditalien liefern.

Im „Lieschen“ soll es neben Eis auch kleine Leckereien wie gebrannte Mandeln und drapierte Nüsse geben. In einem Froster neben der Theke wird außerdem in Gläsern abgefülltes Eis stehen. Die Verpackungen sollen, das ist dem Konditor-Paar wichtig, nachhaltig sein. Mandeln und Co. gehen deshalb in Pfandgläsern über die Theke. Die Eisbecher sind aus sogenanntem Kraftpapier und die Löffel aus gewachstem Holz.

Während der Wintermonate wird eine Eis-Pause eingelegt. Dann verwandelt sich das „Lieschen“ in eine Konfiserie, in der es Pralinen, Macarons und Gebäck zu kaufen gibt. Alle Produkte werden ausschließlich zum Mitnehmen sein. Auf dem Platz vor dem Ladenlokal werden aber Möglichkeiten zum Verweilen geschaffen, verspricht Franziska Dammann, die von ihrer Familie und ihren Freunden immer nur „Molle“ genannt wird.

Bis die Saerbecker und Saerbeckerinnen ihr erstes „Lieschen“-Eis schlecken können, vergehen wohl noch rund zwei Monate. Eröffnung soll voraussichtlich Ende März sein.