Wie die Bäckerei und Konditorei Liesenkötter mit Preisexplosionen umgeht

Tobias Liesenkötter ist kein Mensch, der in Krisen seinen Kopf in den Sand steckt. Das war schon nicht so 2008, als die Finanzmärkte zusammenbrachen und viele Menschen ihren Job verloren. Und das war auch nicht während der Corona-Lockdowns vor mehr als zwei Jahren. Und auch in der derzeitigen Energiekrise und angesichts stark gestiegener Rohstoffpreise gibt sich der Chef der gleichnamigen Saerbecker Traditionsbäckerei und -konditorei zuversichtlich. Er blicke nach vorn, sagt er. Und: „Wir haben immer grundsolide gewirtschaftet. Wir werden es schaffen.“