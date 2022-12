Erst Eiswasser, dann Glühwein

Das vier Grad kalte Wasser des Badesees schreckte die Teilnehmer nicht ab – im Gegenteil: Darum ging es ja gerade bei der Premiere des Nikolaus­schwimmens im Saerbecker Badesee. In Badezeug oder phantasievollen Kostümen genossen die Teilnehmer ihr Bad unterschiedlich lange. Anschließend gab es Punsch oder Glühwein. Einer der 41 Teilnehmer: Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg.

Als er in der Menge am Wassersaum stand, war für Saerbecks Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg klar: „Da gibt es nur eine Richtung, rein ins Wasser“. Immerhin war es mit vier Grad viermal wärmer als die frostige Luft am Samstagmittag, wie Sebastian Lechermann vom „Wasser + Freizeit Verein Münster“ den 41 Schwimmern versprach.