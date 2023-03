Erstmals mit den „Saerbecker Spatzen“

Was haben Verkehrszeichen mit Kirche und Fastenzeit zu tun? Um dies herauszufinden, waren am Sonntagmorgen zahlreiche Besucher in die Pfarrkirche St. Georg gekommen. Kinder und Erwachsene des Familien-Kirche-Kreises hatten einen sehr lebendigen Gottesdienst mit engem Bezug zur Fastenzeit vorbereitet.

Was haben Verkehrszeichen mit Kirche und Fastenzeit zu tun? Um dies herauszufinden, waren am Sonntagmorgen zahlreiche Besucher in die Pfarrkirche St. Georg gekommen. Kinder und Erwachsene des Familien-Kirche-Kreises hatten einen sehr lebendigen Gottesdienst mit engem Bezug zur Fastenzeit vorbereitet. Im Eingangsgebet dankte Pfarrer Ramesh Chopparapu Gott dafür, dass er den Menschen Mut mache und sie nie verlasse – auch wenn es mitunter so erscheine.