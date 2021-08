Fachgebiet: Wissenstransfer

Nach Stationen in Münster und Greven zog die junge Wissenschaftlerin ins Dorf, nahm Kontakt zu den Akteuren der Klimakommune auf und traf überall auf weit geöffnetet Türen.

Ihre Motivation? „Hier passiert so viel Spannendes — da möchte ich dabei sein.“ Ihr Profil? Passgenau für die Saerbecker Energiegespräche und für die Klimakommune. Was sie mitbringt? Erfahrung in der Bildungsarbeit, wissenschaftliche Expertise, Ideen – und Begeisterung für die Klimakommune Saerbeck.