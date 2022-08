Festwochenende: „Orga ist ausbaufähig“

-oh-

In die Vorfreude auf das große Festwochenende anlässlich des 900-jährigen Bestehens von Saerbeck mischt sich auch eine Portion Unzufriedenheit. Das wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend deutlich. Es gibt Rückmeldungen von Unternehmen, die sich gern eingebracht hätten, aber außen vor bleiben. Und die Politik ist zum Teil unzufrieden mit dem Informations-Fluss.