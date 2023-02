Gartenabfälle können ab sofort ganzjährig entsorgt werden

Das dürfte die Gartenarbeiten für viele Saerbecker und Saerbeckerinnen in gewisser Weise erleichtern: Ihren Laub- und Strauchschnitt können sie von nun an das ganze Jahr über im Wertstoffhof loswerden. Dafür hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Dagegen war nur die UWG-Fraktion. Bislang war die Entsorgung von Grünabfall nur an zwei Wochen im Herbst möglich gewesen.

