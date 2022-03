Gas kommt vor allem aus Norwegen und Russland

Was könnte der Angriff Russlands auf die Ukraine für Saerbecker Gaskunden bedeuten? Die WN haben bei der Gelsenwasser Energienetze als Betreiber des lokalen Netzes nachgefragt. Hier die wichtigsten Informationen:

Woher beziehen die Bürger in Saerbeck ihr Gas?

Die Gelsenwasser Energienetze versorgt die Saerbecker Bürger als Netzbetreiber mit dem Gas ihrer jeweiligen Lieferanten. Trotzdem kann man von einem physikalischen Gasfluss sprechen, so dass heute im Normalfall die Bürger mit einem Gasgemisch aus verschiedenen Herkunftsländern, mit einem Schwerpunkt aus norwegischen Quellen, versorgt werden.

Ist die Gasversorgung in Saerbeck sicher?

Die Gasversorgung in Saerbeck ist vermascht mit dem deutschen und europäischen Verbundnetz der Gasversorgung. Insofern ist die Saerbecker Gasversorgung abhängig von der Sicherheit der Gasversorgung in Deutschland. Das Biogasaufkommen in Saerbeck, welches noch nicht der Gasversorgung zur Verfügung steht, könnte allein nicht zur Versorgung der Saerbecker Bürger mit Gas dienen. Die Gasversorgung in Deutschland fußt im Wesentlichen auf die Erdgasversorgung durch Import aus Norwegen und Russland. Russland liefert gut 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases. Insgesamt kann Europa auf einen breiten Liefermix bauen, Gas kommt aus allen Himmelsrichtungen. Hinzu kommt die sehr gute Gasspeicher-Infrastruktur insbesondere in Deutschland sowie das europäische Gas-Verbundnetz, das in den vergangenen Jahren stärker ausgebaut worden ist. Aktuell kommt auch verstärkt Flüssigerdgas via Großtanker aus den USA und Katar.

Müssen Kunden mit Einschränkungen bei der Gasversorgung rechnen?

Eine sichere Gasversorgung gehört seit Jahrzehnten zur Fürsorge der einzelnen Versorgungsunternehmen. Im Bereich der Gaswirtschaft gibt es verschiedene, gesetzlich verankerte Rollen. So sind die Rolle des Netzbetreibers und die des Vertriebs voneinander getrennt. Die Gelsenwasser Energienetze GmbH als Netzbetreiber hat die Aufgabe, das Gas zu den Kunden zu liefern. Für die Bereitstellung des Gases sind jeweils die Vorlieferanten und Vertriebe zuständig. In dem sehr unwahrscheinlichen Fall eines Gasmangels gibt es eine vielschichtige Vorgehensweise, die in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geregelt ist. Wir haben in Europa Sicherungsmechanismen, die in einer Engpass-Situation greifen. In jedem Fall sind Haushaltskunden und Einrichtungen wie Krankenhäuser durch gesetzliche Bestimmungen besonders geschützt. Darüber hinaus sind ausgewählte Kraftwerke zur Stromerzeugung oder zur Fernwärmeauskopplung als systemrelevant und damit als „geschützte Kunden“ definiert.