Gefragt wie nie: Briefwahl

In dem großen Saal im Erdgeschoss des Rathauses, in dem bis zu Beginn der Corona-Pandemie noch Rats- und Ausschusssitzungen stattgefunden hatten, stapeln sich derzeit die Kartons mit den Unterlagen für die Briefwahl.

Mehr als jede sechste wahlberechtigte Person in Saerbeck hat bereits eine Stimmabgabe per Brief zur Bundestagswahl 2021 beantragt. Und das ist erst der Anfang. Wahlleiterin Sarah Lohaus geht davon aus, wie sie sagt, dass der Stapel mit den Anträgen in den kommenden Tagen noch wächst.