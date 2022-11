Große Lösung für die neue Solarthermie-Anlage

Die Gemeinde Saerbeck spart Geld. Indem sie erst mal in Solarthermie investiert. Eine große Lösung.

Das Blockheizkraftwerk in Saerbecks Mitte bekommt noch mehr Solarthermie aufs Dach.

Die Sache eilt. Bis zum 30 November muss der Förderantrag für die neue Solarthermie-Anlage auf dem Dach der Saerbecker Gemeinde-Heizzentrale abgeschickt sein. Was im Rat am Donnerstag zu einer kleinen Extrarunde mit Sitzungsunterbrechung führte. Am Ende ging es um die Frage, ob man die große oder kleine Lösung auf dem Dach installieren sollte.