Großes Kino für die Ohren

Konzert Hans-Jürgen Hufeisen in der St.-Georgs-Kirche

Ein besonderes Musikerlebnis bot Hans-Jürgen Hufeisen mit seinen Flöten in der in sanftes Licht getauchten St.-Georgs-Kirche

Sowas brennt sich in die Seele ein: Im Hotel geboren, ließ seine Mutter ihn alleine und verschwand. Der Hotelier entdeckte das Baby unter einer Decke und brachte es ins Säuglingsheim. Wer so eine Erfahrung machen muss, zerbricht oft daran. Hans-Jürgen Hufeisen aber verwandelte seine Seelenwunde in eine Gabe und wurde ein heute gefeierter Flötist.