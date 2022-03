Hühner für die Sonnenschein-Kinder

Über tierischen Zuwachs freuen sich die Kinder und Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Sonnenschein in Saerbeck. Die Teilnahme an einem Förderprojekt von der Fimra Gelsenwasser hat es möglich gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung. In einer Elternaktion wurde das Hühnergehege eingezäunt und der Hühnerstall aufgebaut.

Die Hühner kommen von einem Geflügelzüchter aus Emsdetten, der den Kindern und Mitarbeitenden mit Rat und Tat zur Seite steht. Nun gackert und scharrt eine fröhliche Hühnerschar in ihrem Gehege herum. Die Tiere werden mit Hingabe von allen Kindern und Erwachsenen gehegt und gepflegt. Die Hühner danken es mit frisch gelegten Eiern, die das Frühstücksbüffet für die Kinder bereichern.