Hundehalter kommen vergleichsweise günstig weg

Steuersätze für Bello & Co. sind in Saerbeck gering

Saerbeck

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind im zweiten Pandemiejahr auf ein Rekordhoch geklettert. Mehr als 34 000 Euro flossen 2021 in die Gemeindekasse – so viel wie nie zuvor. Aber auch weniger als in den meisten anderen Kommunen des Kreises.