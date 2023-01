„Immer an die Zukunft glauben“

„Sie als Landwirte in Saerbeck sind immer im Dialog mit der Politik und den Menschen vor Ort. Sie sind wichtige Akteure und Partner, wenn es um die Gestaltung der Zukunft in unserem Dorf geht.“ Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg sparte in seiner Grußadresse am Freitagnachmittag im Bürgerhaus nicht mit ermutigenden Worten für die Saerbecker Landwirte.

