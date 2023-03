Madlener und der Krieg

Jörg Madlener ist schon ein alter Bekannter in Saerbeck. Der in den USA lebende Künstler bereitet eine neue Ausstellung vor. Mit aktuellen Bezügen.

Wie ließe sich Geschichte ohne kriegerische Auseinandersetzung denken? – Wie reagieren wir angemessen auf menschliches Leid und Gewalt? – Wie lassen sich Natur und Kultur in ein positiveres Verhältnis bringen? – Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der international renommierte Künstler Jörg Madlener mit diesen Themen, die derzeit so aktuell erscheinen.

Doch Krieg und Natur lassen sich nicht wirklich aufeinander beziehen, heißt es in einer Pressemitteilung zu seiner geplanten Ausstellung in Saerbeck.

Ihre Begriffe ändern sich derzeit grundlegend – und stoßen sich Krieg und Natur nicht beziehungslos voneinander ab? Vor diesen Fragen stehen sich in der Ausstellung zwei Bereiche erratisch gegenüber. Ein Fluss steht gegen die dunkelsten Schatten von Krieg und Gewalt. So spannungsreich und unvermittelt sich die beiden präsentierten Themenblöcke unter dem Titel „Gleichzeitigkeit Widerstand“ entgegenstehen, im Medium der ästhetischen Darstellung ergeben sich Überkreuzungen, Interferenzen und ironische Verwandlungen.

Dabei treten die Mittel der Darstellung hervor: Malerei und aquarellierte Emulsion, Zeichnung, Papier und Leinwand, Farbe, Kontur, Struktur, Aktion und Leere, Abstraktion und Abbildhaftigkeit, die Tag- und die Nachtseite von Natur und Geschichte, von Wahrnehmung und Politik.

Die beiden Themenblöcke und ihre Konfrontation sind für den Ausstellungsort in Saerbeck wie gemacht, so die Pressemitteilung. Zwei Betonbunker aus der Endphase des Kalten Krieges als Ausstellungsräume rufen mit den gezeigten Kunstwerken die Schatten von Krieg, Politik und Geschichte in Erinnerung und bilden einen unkonventionellen Ausstellungskontext, an dem die klimaneutrale Energieproduktion vor Ort schon heute in die Zukunft weist. Als zertifizierte Bioenergiekommune ist der technische Fortschritt mit der Erneuerung unserer Naturvorstellungen seit über zwei Dekaden in Saerbeck präsent und bildet die verschiedensten Bezüge.

Die Ausstellung „Gleichzeitigkeit Widerstand“ 29. April bis 1. Juni wird von einem abwechslungsreichen Begleitprogramm flankiert; Künstler- und Kuratorenführungen, ein Filmprogramm, Lesungen, Vorträge, Musik und Performance sowie ein Round Table Gespräch intensivieren Zugang und Verständnis.