„Klar gab es Widerstände“

In den 34 Jahren, in denen Alfons Bücker Vorsitzender der Kolpingsfamilie war, hat er den Verein komplett neu aufgestellt und zu einem modernen Sozialverband umgestaltet. Bildungswerk, offene Jugendarbeit, Mehrgenerationenhaus, Ferienspaß, Gruppenstunden – für ihre rund 750 Mitglieder bietet die Kolpingsfamilie heute ein breites Spektrum an Angeboten. Bei den Vorstandswahlen, die kürzlich stattfanden, hatte Bücker nicht mehr kandidiert. Nachfolger ist, wie berichtet, Stefan Winkeljann. Den Generationenwechsel an der Spitze der Kolpingsfamilie hatte der 66-Jährige seit Langem vorbereitet. Mit ihm sprach unser Redaktionsmitglied Katja Niemeyer.

Nach 34 Jahren im Amt haben Sie jetzt den Vorsitz der Kolpingsfamilie abgegeben. Ist Ihnen das schwer gefallen?

Bücker: Nein, ich habe die Amtsübergabe ja zwei Jahre vorbereitet. Da hatte ich genügend Zeit, mich an den Gedanken zu gewöhnen, nicht mehr an der Spitze des Vereins zu stehen. Außerdem bin ich froh, dass nun ein junges, fittes Team in der Verantwortung ist. Einige sind noch keine 30 Jahre alt, aber schon 20 Jahre in der Kolpingsfamilie aktiv. Das ist für mich ein toller Abschluss meiner Arbeit, wenn ich sehe, dass junge Leute nachkommen. Vor dem Hintergrund, dass viele Vereine unter Nachwuchsmangel leiden, ist das keine Selbstverständlichkeit.

... kein bisschen Wehmut?

Bücker: Die würde ich nur empfinden, wenn ich die Befürchtung haben müsste, dass alles zusammenbricht, was ich aufgebaut habe. So erfüllt es mich eher mit Freude, dass es weitergeht. Aber klar: Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht – sonst hätte ich das ehrenamtlich auch nicht so lange gemacht.

Was hat Ihnen besonders viel Spaß gemacht?

Bücker: Dass ich sehr viele unterschiedliche Menschen treffen durfte. Das hat mich auch persönlich sehr bereichert. Und daran bin ich auch gewachsen.

Während Ihrer Zeit ist die Kolpingsfamilie von 180 auf 750 Mitglieder gewachsen. Wie haben Sie das erreicht?

Bücker: Ich fand, dass es, wenn die Kolpingsfamilie wachsen soll, gut wäre, in die Arbeit in Gruppen einzusteigen. Für den Anfang wollte ich einen Familienkreis gründen – und erlebte sofort eine große Enttäuschung. Für ein erstes Treffen hatte ich 1700 Infozettel mit der Einladung drucken und an Saerbecker Haushalte verteilen lassen. Gekommen waren ganze zwei Familien. Schnell wuchs der Kreis aber auf zehn Familien an. Da habe ich gelernt, dass es wichtig ist, Neubürger mit einzubeziehen. Heute haben wir 17 Familienkreise mit zusammen rund 680 Mitgliedern.

Zu Ihren großen Erfolgen gehören die Gründung des Bildungswerkes und die des Mehrgenerationenhauses.

Bücker: Ein Bildungswerk nur mit Ehrenamtlichen aus dem Boden zu stampfen, war eine ziemliche Herausforderung. Fünf Jahre mussten wir ohne Fördergelder auskommen. 1995 erkannte der damalige Regierungspräsident unsere Einrichtung als Bildungswerk nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes NRW an. Seither erhalten wir eine jährliche Förderung in Höhe von 50 000 Euro. 2007 haben wir uns dann beim Bundesfamilienministerium für das Programm Mehrgenerationenhaus beworben – und den Zuschlag bekommen. Die jährliche Förderung beträgt auch hier 50 000 Euro. Damit waren wir bundesweit die einzige Kolpingsfamilie, die Träger eines Mehrgenerationenhauses und eines eigenständigen Bildungswerkes ist.

Die Gemeinde hatte Ihnen damals versprochen, das alte Rathaus zum Mehrgenerationenhaus umzubauen, falls Ihre Bewerbung erfolgreich sein sollte.

Bücker: Ich war mir sicher, dass das nur klappen kann, wenn wir eigene Räume haben. Wir waren damals ja noch in der alten Scheune Nottmeier, die wir in Eigenleistung zum Kolpingheim mit zwei Räumen umgebaut hatten.

Als nächstes wurden Jugend- und Seniorengruppen gegründet.

Bücker: Ich sage den Jugendlichen, die vielleicht für ein Studium oder eine Ausbildung aus Saerbeck wegziehen, dass wir uns im Familienkreis wiedersehen. Das glauben viele erst einmal nicht. Nicht wenige kehren aber tatsächlich zurück und treten, wenn sie Kinder haben, einem Familienkreis bei.

Sie haben sich auch mit großen Engagement für die Gründung eines Jugendzentrums eingesetzt.

Bücker: Dafür habe ich gekämpft. Bis 2019 waren wir Träger des Juze, das dann ja bekanntlich von der Gemeinde übernommen wurde. Etabliert hat sich zugleich aber auch die offene Kinder- und Jugendarbeit der Kolpingsfamilie, die unter anderem für die Gemeinde das jährliche Ferienspaß-Programm organisiert.

Die Aktivitäten der Kolpingsfamilie summieren sich auf täglich 50 Stunden. Insgesamt beschäftigt sie sieben Festangestellte. Wie kann man sich den Verein vorstellen, als Sie ihm als junger Mann 1971 beitraten.

Bücker: Das war ein katholischer Gesellenverein mit vielleicht einem Programmpunkt im Monat. Quasi ein Netzwerk für Handwerker, gegründet vor knapp 100 Jahren. Erst Anfang der 70-er Jahre durften die ersten Frauen sowie Nicht-Handwerker beitreten. Heute ist die Kolpingsfamilie letztlich ein Sozialverband. In Saerbeck gehören ihr mittlerweile mehr Frauen als Männer an.

Was meinen Sie, was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?

Bücker: Die Kolpingsfamilie konnte nur mit Unterstützung der unzähligen Ehrenamtlichen wachsen. Sie für die Arbeit zu begeistern und zu gewinnen, das war in Saerbeck zum Glück relativ leicht.

Ganz ohne Ihr Zutun konnte es aber wohl nicht gelingen...

Bücker: Tatsächlich habe ich viel Zeit mit Gesprächen verbracht. Meine Familie hat gemeint, dass mir eines Tages wohl der Telefonhörer ans Ohr wachsen würde (lacht). Damit die Räder laufen, muss man aber immer in Kontakt bleiben und auch mal Lob verteilen. Um es mit den Worten von Adolph Kolping zu sagen: „Schön reden tut‘s nicht. Die Tat ziert den Mann.“ Wobei ich heute „und die Frau“ hinzufügen würde (lacht).

Inwieweit stießen Sie bei Ihren Vorhaben im Laufe der Jahre auf Widerstände?

Bücker: Klar gab es Widerstände. Das ist aber normal, wenn man was Neues macht. Da muss man Rückgrat zeigen. So mancher meinte zum Beispiel, dass eine so kleine Kolpingsfamilie doch keine hauptamtlichen Kräfte einstellen könne. Auch dass der Verein eigene Gebäude hatte, führte zu Diskussionen. Ebenso wie die Verlagerung der Arbeit in Gruppen.

Worauf sind Sie stolz?

Bücker: Stolz ist ein Wort, das ich eigentlich nicht gerne verwende. Wenn man so will, bin ich aber stolz darauf, sehr viele Menschen motiviert zu haben. Zu unseren Ehrenamtspartys werden regelmäßig rund 280 freiwillige Helfer eingeladen. Das ist doch eine tolle Sache!

Welche Rolle spielte Ihre Familie?

Bücker: Ohne die Unterstützung meiner Frau hätte ich das bestimmt nicht alles leisten können. Ich empfinde es so, dass unsere Familie eine Kolpingsfamilie im Kleinen ist.

Das müssen Sie erklären.

Bücker: Es waren alle beteiligt: Meine Frau, die das Bildungswerk fünf Jahre ehrenamtlich mit aufbaute, bevor sie als Hauptamtliche weiterarbeitete. Und auch unsere Kinder, die irgendwann Gruppenleiter wurden. Meine Frau war auch sonst praktisch bei allem dabei. Und zu Hause am Tisch drehten sich natürlich viele Gespräche um Kolping.

Was wünschen Sie dem neuen Vorstand?

Bücker: Dass er weiterhin mit so viel Frische und Elan wirken kann wie bislang.

Worauf freuen Sie sich?

Bücker: Dass ich mehr Zeit habe, zum Beispiel nicht mehr zu den Vorstandssitzungen muss. Ich sehe, dass mein Terminkalender tatsächlich schon jetzt leerer ist.

Ganz ohne Kolpingsfamilie geht es aber auch nicht, oder?

Bücker: Zumindest für ein Jahr habe ich mir vorgenommen, mich weitestgehend rauszuhalten. Weil ich die Ruhe brauche und weil ich so Abstand gewinnen möchte. Was danach kommt, weiß ich noch nicht.

Womit wollen Sie ihre wiedergewonnene Freiheit verbringen?

Bücker: Auf jeden Fall mit Fahrradfahren – auch wenn ich hier in der Region mittlerweile jedes Pättken kenne (lacht). Und es ist schön, dass ich nicht mehr jeden Urlaub auf die Termine der Kolpingsfamilie abstimmen muss.