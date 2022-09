Klar Schiff am Badesee

Die Badesee-Saison ist zu Ende. Der Verein „Wasser + Freizeit“ machte am Sonntag klar Schiff. Sanitätszelt abbauen, Rettungsboot an Land holen, Liegen reinigen – auf die Freiwilligen wartete viel Arbeit. Annette Liesenkötter kam vorbei und drehte noch ein paar Runden.

Eine der letzten, wenn nicht die letzte Schwimmern in dieser Saison: Annette Liesenkötter ist zum Stammgast des Badesee geworden. Fünf Mal in der Woche zog sie in dem Gewässer ihre Runden.

Als Annette Liesenkötter an diesem Sonntagvormittag – im Blümchen-Bademantel – am Badestrand erscheint, wird sie von allen Seiten begrüßt. Man kennt sich. Die Saerbeckerin ist Stammgast am Badesee. Und das schon seit Beginn der Saison im Mai. Fünf Mal in der Woche dreht sie 45 Minuten lang ihre Runden. „Ich genieße das“, sagt sie, schlüpft aus ihren Badelatschen und schreitet zum Ufer.