Kleine Möwe flieg nach Helgoland

„Wir lieben die raue See und wir können singen – warum gründen wir in Saerbeck nicht einen Shanty-Chor?“ Mit dieser Idee begeisterten Jutta und Friedel Meyer im vorigen Jahr einige sangesfreudige Liebhaber von Seemannsliedern.

Es fand sich spontan ein Kreis von Frauen und Männern, die Freude an der Gemeinschaft mit Leidenschaft am Singen verknüpften. Sie fühlen sich der Seefahrt, Schiffen und fernen Zielen verbunden. Ihnen gefallen die Lieder vom harten Alltag der Matrosen auf hoher See oder der Sehnsucht nach einem sicheren Hafen mit hübschen Mädchen. Vom Ursprung her waren Shantys allerdings dazu gedacht, die körperlich schwere Arbeit an Bord der Großsegler zu erleichtern, indem sie Bewegungen im Rhythmus der Melodie koordinierten.