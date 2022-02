Klicks statt Behördengang: Saerbeck auf dem Weg zur digitalen Verwaltung

Wer neu nach Saerbeck gezogen ist, muss derzeit noch für eine Ummeldung des Wohnortes im Rathaus vorstellig werden. Dort wird sein Personalausweis mit einem Aufkleber versehen, auf dem die neue Adresse steht. Auch für diverse Unterschriften ist ein Besuch in der Verwaltung notwendig. All das wird womöglich schon ab Ende des Jahres nicht mehr nötig sein. Dann sollen Bürgerinnen und Bürger Anträge, An- und Abmeldungen bequem von zu Hause aus erledigen können. Möglich macht dies das Onlinezugangsgesetz (OZG) von 2017, das die Digitalisierung von knapp 600 Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 vorsieht.

Mit Blick auf die Digitalisierung der Verwaltung wurde vielerorts vorgearbeitet, so auch in Saerbeck. „Bei uns geht digital schon Einiges“, erklärt Cornelius Honder, Leiter der IT-Abteilung. Rund 40 Leistungen – vom Antrag auf Erstellung eines Wahlscheins bis zur Anmeldung als Freiwilliger bei der Feuerwehr – sind demnach bereits im Netz verfügbar. Auch ein Hund kann beispielsweise per Mausklick an- oder abgemeldet werden. Auf einem Online-Formular müssen hierfür nur Name und Anschrift sowie verschiedene Kennzeichen des Tieres wie Rasse und Alter eingetragen werden.

Nach derzeitigem Stand soll schon im März damit begonnen werden, die Online-Dienste auszurollen. „Wann es in Saerbeck losgeht, ist aber noch offen“, sagt Digitalisierungsbeauftragter Honder. Geplant ist, dass künftig jede Verwaltungsleistung mit einem Nutzerkonto beantragt werden kann. Hierfür registriert man sich einmal bei einem Portalverbund. Zur Identifizierung wird mit Passwörtern, Benutzernamen und der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises gearbeitet. Für die Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung werden Postfächer eingerichtet. Mit Hilfe eines derart ausgeklügelten Sicherheitssystems würden Unterschriften überflüssig. Sie werden dann durch einen Klick ersetzt, erläutert Honder.

Auch vor internen Verwaltungsabläufen macht die Digitalisierung nicht Halt. Rechnungen etwa, die im Rathaus eingehen, werden in Zukunft ausschließlich digital weiterverarbeitet. Statt sie wie bisher von einem Büro zum nächsten zu tragen, wo sie erfasst und geprüft werden, können sie dann am Bildschirm „abgehakt“, also mit digitalen Signaturen versehen werden. „Das Sechs-Augen-Prinzip bleibt dabei natürlich gewahrt“, betont der Chef der IT-Abteilung.

Auch Neueinstellungen könnten demnächst komplett papierlos abgewickelt werden. Bewerbungen trudeln zwar schon länger online ein. Wenn es zur Einstellung kommt, wird der Arbeitsvertrag derzeit aber noch per Hand unterschrieben und dem neuen Mitarbeiter eine Diensteinweisung überreicht. „Der gesamte Onboardings-Prozess“, sagt Honder, werde eines Tages digital erfolgen. Auch Personalakten verschwinden nach und nach aus den Büroschränken. Stattdessen werden sie verschlüsselt auf Servern angelegt.

In noch weit fernerer Zukunft könnte dann ganz Saerbeck den Sprung ins digitale Zeitalter machen. Mit dem Thema „Smart City“ hat sich Honder schon jetzt einmal beschäftigt. Die Laternen an den Straßen der Klimakommune, sagt er vorher, werden dann zum Beispiel per Lichtsensoren gesteuert. Auch die Luftqualität und die Temperatur auf dem Boden des Badesees könnten automatisch gemessen werden. Die Möglichkeiten, Daten zu erheben, „sind erheblich“. Über den konkreten Nutzen wird zu gegebener Zeit nachgedacht werden müssen.