„Kunst ist nutzlos, aber bedeutsam. Ihre Bedeutung liegt in der Nutzlosigkeit. Allerdings ist sie ein sinnbezeugendes Element“. So klar und stringent formuliert Kristian Niemann seine Gedanken, die ihn jeden Tag erneut dazu drängen, Kunst zu schaffen und somit Bedeutsames zu kreieren.

Aber um wen handelt es sich eigentlich? Ist er ein philosophierender Künstler, ein künstlerischer Philosoph oder ein intellektueller Handwerker – oder von allem etwas?

Jedenfalls gehört die regelmäßige Lektüre von Platon, Heraklit, den Phyhagoräern sowie Ernst Cassirer zu seinem Alltag. „Ich lasse mich nicht gerne festlegen. Ich bin sowohl Denker, Praktiker, Intellektueller, Musiker, aber vor allem bin ich ein Schaffender, für den die Kunst an allererster Stelle steht,“ verriet er im Gespräch in seinem Atelier.

Als er 2013 aus Emsdetten nach Saerbeck zog, war das mehr oder weniger ein Zufall. Der gebürtige Ibbenbürener suchte eine Wohnung und als er die Räumlichkeiten des Hofes Lehmann besichtigte, war es um ihn geschehen.

Seitdem lebt und arbeitet er in seinem „Atelier 54“ und fühlt sich dort laut eigener Aussage „sauwohl“. Die Bezeichnung 54 geht übrigens auf sein ehemaliges Atelier in Münster zurück, das sich auf der Bremer Straße mit der Hausnummer 54 befand.

Allerdings verbringt er die meiste Zeit in Rheine-Me-sum auf dem Gelände des Natursteinwerkes, wo er einen Arbeitsplatz hat, an dem all seine Skulpturen entstehen. Dabei verwendet er neben Baumberger, Ibbenbürener und Anröchter Sandstein unter anderem Marmor und sogar Lahnmarmor, der eine 380 Millionen Jahre alte, aus den Resten riffbildender Organismen bestehende, Gesteinsart ist. Nach Niemanns Ansicht rieche er sogar noch ein wenig nach Meer.

Seine aus Stein gehauenen Werke sind weich geschwungene, zum Teil filigran wirkende Körper, die meist anthropomorph, also menschenähnlich, gestaltet sind. Es sind alles „Manifestationen aus der Gesamtheit aller kosmischen Dinge, der menschlichen Existenz, von allem was uns umgibt“, so Niemann. Dazu gehören auch die Wissenschaft, Forschung, Astronomie und vieles mehr.

Kein Wunder also, dass er auf seinem Balkon ganz locker über die „septem artes liberales“, den sieben freien Künsten der Antike oder Leonardo da Vincis Definition des Künstlers plaudert, da dies alles auch für seine Arbeit relevant ist. Er kritisiert, er provoziert und klagt mitunter an. So etwa in seinen sogenannten „Zivilisationsaspekten“.

Diese aus einzelnen Schiefer- oder Granitelementen zusammengefügten Treppen, Türme und Geflechte thematisieren das Emporstreben der materialistischen Zivilisation, die nur vermeintlichen Fortschritt bedeutet.

Mindestens so wichtig wie seine Arbeit ist für Niemann auch die Auseinandersetzung, der Dialog, der fachliche Diskurs mit Kollegen mit der Intention, Kunst zur Sprache zu bringen.

Das hat er immer schon gemacht. Ob auf der Klosterschule, ob an der freien Kunststudienstätte Ottersberg bei Bremen, wo er Kunst und Kunsttherapie studiert hat oder an den Waldorfschulen, wo er gelehrt hat, er hatte immer etwas zu sagen und tat es.

Nach zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland würde er auch gerne mehr im öffentlichen Raum präsent sein. Aktuell sind seine Werke bis zum 12. September im Schloss Benkhausen in Espelkamp und am 27. Juni bei der „Ruhr open art“ in Schwerte zu sehen. Der nächste Bildhauerworkshop ist für August im Künstlerhof Mettingen geplant.