Längere Bühne für Alphörner

Deutlich sichtbar wirft das Bürger-Festwochenende „900 Jahre Saerbeck“ seine Schatten voraus. Nur nicht für die Bühnenbauer. Auf der Marktstraße an der Einmündung der Emsdettener Straße waren die sechs Jungs von RM Veranstaltungstechnik (Rheine) am Mittwoch am Werk. Sie brachten jede Menge Alu-Traversen in die Höhe für die Volksbank-Bühne.

Die wird mit 27 Quadratmetern noch einmal größer als geplant. Das Jagdhornbläser-Corps bringt Alphornbläser mit, die extra-großen Instrumente brauchen sozusagen eine „Bühnen-Extension“.

Mehr als 30 Grad und ein Aufbauort, der tagsüber praktisch schattenfrei ist: Das Aufbau-Team um RM-Chef Max Lüke kam mächtig ins Schwitzen. Traversen, Spanngurte, Dach, Podest – alles Handarbeit, unter anderem mit drei Hebetürmen mit Handkurbel.

Bis zum Warm-up am Freitagabend ist die Bühne bereit für jede Menge Programm. Foto: Gemeinde Saerbeck

Am Donnerstag gibt es bei der technischen Ausrüstung der Bühne immerhin etwas selbstgebauten Schatten. An anderen Stellen im Dorf zeigt sich in diesen Tagen ebenfalls, dass da etwas Großes fürs Wochenende ansteht.

Auf dem Dorfplatz sind die Veranstaltungstechniker bereits fertig mit dem Aufbau – alles bereit auf der Sparkassenbühne unter anderem für das Helene-Fischer-Double Victoria als Top-Act am Samstag ab 21 Uh und für viele andere Akteure.

Ein 25 Kubikmeter großer Tauchcontainer

Um die Ecke auf dem Lehrerparkplatz der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) stachen am Mittwoch große Sandberge und ein roter Stahlbehälter ins Auge.

Im Gewirr der Spanngurte und Traversen fürs Dach steht hier am Mittwochmittag das Team von RM Veranstaltungstechnik am Ende der Marktstraße. Foto: Gemeinde Saerbeck

Aus dem Sand wird bis Samstag der Beach, auf dem der Verein Wasser+Freizeit zwei Tage Programm bietet. Im Mittelpunkt: der 25 Kubikmeter große Tauchcontainer der Feuerwehr Lemgo. Wer will, kann hier zu bestimmten Zeiten selbst mal abtauchen. Es gibt außerdem unter anderem Training im Apnoe-Tauchen, ein Testspiel im Unterwasser-Rugby, Unterwasser-Doppelkopf und Sandburgen-Wettbauen. Das Wasser wird anschließend nach Prüfung weiter genutzt: vom Bauhof für die Bewässerung der Anlagen an Schulen und Sportgelände, der Straßenbäume und Blühkörbe.

Bis zum Bürger-Festwochenende wird noch ganz viel aufgebaut und ausgerüstet zwischen der Mühlenbachaue und den Sportanlagen. Auf den Straßen und Plätzen dazwischen sorgen die Angebote von 52 Vereinen, Gruppen, Organisationen und Unternehmen aus dem Dorf dafür, dass das Gemeindejubiläum „900 Jahre Saerbeck“ seinem Motto gerecht wird: „aus Saerbeck für Saerbeck“.