Lebensrettung mit Zuschauern

Gut, dass alles nicht echt war. Saerbecks Feuerwehr probte am Samstag Löschen und Bergen bei einer Tischlerei in Westladbergen. Rund 100 Zuschauer beobachteten die Übung

Übung bei der Schreinerei Winkeljann in Westladbergen

Es ist warm, Personen arbeiten in einer Werkstatt mit Maschinen und plötzlich fängt eine der Maschinen Feuer. Ein Lager ist heiß gelaufen. Schnell breitet sich Rauch aus und die gesamte Werkstatt ist verqualmt, überall sind Flammen. Zwei Personen wollen sich in Sicherheit bringen und flüchten aus dem Gebäude. Dabei gelangen sie unter einen umstürzenden Bretterstapel und werden eingeklemmt. Vier weitere Personen haben drinnen versucht das Feuer zu löschen, dann aber durch die starke Rauchentwicklung die Orientierung verloren. Diese Situation fand die Freiwillige Feuerwehr Saerbeck am Freitagabend bei ihrer Jahreshauptübung vor.