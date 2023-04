Hightech-Bude statt Legebatterie

In den mobilen Hühnerställen von Bauer Peter Linderskamp ist das Gegacker groß. Die Hennen stolzieren geschäftig umher, picken und legen zwischendurch ein Ei. Wer hätte bei dieser Idylle gedacht, dass ihr Stall eine Hightech-Bude ist?

Peter Linderskamp vor einem seiner drei mobilen Hühnerställe: Hinter den Holzlatten steht ein großer Computer, in dem der Landwirt gespeichert hat, wann sich die Klappen öffnen, die Futterbänder anlaufen und das Licht an und aus geht.

Vor ein paar Jahren, da brachen Peter Linderskamps Hennen einmal aus ihrem Gehege aus. Aufgeregt und gackernd liefen sie hin und her. Flatterten in die Höhe. Sogar auf die Straße flohen einige von ihnen. Ein tieffliegender Heißluftballon hatte sie aufgeschreckt. Seither herrscht aber wieder Ruhe in den mobilen Hühnerställen des Landwirts. Die Tiere wirken tiefenentspannt.