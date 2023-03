Live-Versteigerungen im Internet für Kinderkrebshilfe

Es waren die Krebsfälle in der Familie und im Freundeskreis, die Carsten Bruns dazu brachten, eine Aktion für Kinderkrebshilfe-Vereine ins Leben zu rufen. Ein bisschen war es aber wohl auch seine soziale Ader, wie er selbst vermutet. Die Bilanz seiner Privatinitiative „Angler mit Herz“ lässt in jedem Fall aufmerken: Rund 190.000 Euro sind in den vergangenen Jahren zusammengekommen. Eine dritte Auflage der Versteigerungsaktion ist in Arbeit. Hierfür hofft der Saerbecker auf breite Unterstützung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet