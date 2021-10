Mehr Megawatt, mehr Objekte

Die Naturstoffzentrale Land und Forst mit Sitz in Saerbeck ist auf Expansionskurs. Der Betrieb, der zur Maschinenring-Gruppe gehört, verzeichnet schon seit Längerem eine steigende Nachfrage nach Photovoltaikanlagen und im Bereich Grünflächenmanagement. Das bundesweit agierende Unternehmen investiert deshalb jetzt in einen Standort an der Industriestraße.

An der Industriestraße 15 wird in Kürze ein dreistöckiges Gebäude mit einer Nutzfläche von 750 Quadratmetern hochgezogen. Investor ist die NLF. Die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen ist stark gestiegen. Deshalb benötigt der Betrieb mehr Platz für seine Mitarbeiter.

Auf einem Grundstück in der Industriestraße sind seit ein paar Tagen Abrissbagger am Werk. Das Gebäude, in dem zuletzt Mitarbeiter der bundesweit agierenden Naturstoffzentrale Land und Forst (NLF) ihren Arbeitsplatz hatten, ist schon fast verschwunden. Die NLF, eine Gesellschaft der Maschinenring-Gruppe, errichtet an der Stelle einen Neubau.

Schon kurz nachdem sie vor knapp zwei Jahren den früheren Firmensitz eines Edelstahldesigners übernommen hatte, wurde klar, dass der Platz nicht reichen würde. „Wir hatten gerade ein halbes Jahr in dem Gebäude gearbeitet, da wurde es bereits zu eng“, sagt NLF-Prokurist Christian Brökers. Die Nachfrage nach einigen Dienstleistungen des Betriebes war stark gestiegen – und nimmt weiterhin zu, wie Brökers erläutert.

Die wachsende Anzahl an Aufträgen und Mitarbeitern war auch schon der Grund gewesen für einen Teilumzug der NLF Anfang 2020 von der Hembergener Straße, wo sich die Zentrale des Maschinenrings befindet, an die Industriestraße Nummer 15. Zu dem Zeitpunkt waren in den betroffenen Abteilungen acht Mitarbeiter beschäftigt. In das neue Gebäude, das im Spätsommer kommenden Jahres fertig sein soll, würden 36 Kollegen einziehen, berichtet der Prokurist. Für die Zeit der Abriss- und Bauarbeiten hat die NLF das gegenüberliegende, frühere Ortmeier-Gebäude gemietet.

Hohe Wachstumsraten verzeichnet die NLF beim Verkauf (und Installation) von Photovoltaik-Anlagen. „Vor drei Jahren haben wir Anlagen mit einer Gesamtleistung von eineinhalb bis zwei Megawatt installiert, heute kommen wir auf fünf bis sechs Megawatt pro Jahr“, verdeutlich Brökers die Entwicklung. Aber auch das Grünflächenmanagement und der Winterdienst boomen. Vor drei Jahren hätte die Abteilung deutschlandweit 1000 Objekte betreut, heute seien es 2500, berichtet Brökers. Zahlreiche Kunden kommen aus der Industrie. Darüber hinaus betreut die NLF aber auch große Liegenschaften, die sich im Eigentum von Bund und Land befinden.

Wie viel Geld der Dienstleistungsbetrieb am neuen Standort investiert, möchte Brökers nicht sagen. Geplant ist ein dreistöckiges Gebäude (plus Keller) mit einer Nutzfläche von 750 Quadratmetern. Im Erdgeschoss entsteht ein Ausstellungsraum, in dem unter anderem PV-Anlagen präsentiert werden. Die Fassade wird aus einem Aluverbund in anthrazit- und silberfarben bestehen. Das Obergeschoss wird durch eine große Terrasse ergänzt, auf dem Dach werden eine Grünfläche angelegt und eine Photovoltaik-Anlage installiert. Beheizt wird der Bau mit Erdwärme. Auf dem Grundstück würden zwei öffentliche E-Ladesäulen errichtet, so Brökers.

Ein wichtiges Aufgabengebiet der NLF ist die Projektbetreuung. Die Mitarbeiter kalkulieren, planen und überwachen Grünpflege- und Winterdienste. Hierbei arbeitet der Betrieb mit sogenannten Nachunternehmern zusammen, wie der Prokurist erläutert. Das sind Landwirte, Lohnunternehmen und Garten- und Landschaftsbetriebe. Darüber hinaus beschäftigt die NLF für ortsnahe Arbeiten fünf Landschaftsgärtner.

Brökers, der als Abteilungsleiter mit in das neue Gebäude einzieht, sieht Potenzial für weiteres Wachstum. Platz für neue Schreibtische wird deshalb vorhanden sein. „Wir haben großzügig geplant“, sagt er.