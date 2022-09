Mit dem Buer singend um die Pyramide ziehen

Am vergangenen Freitag war es wieder so weit: Bei Einbruch der Dunkelheit kamen zahlreiche Familien mit Kindern zur großen Laternenpyramide, um gemeinsam zu singen und zu tanzen.

„Oh Buer, wat kost`t dien Hei?“ Wenn zum Lambertussingen auf dem Dorfplatz das alte Lied – natürlich in Plattdeutsch – angestimmt wird, dann sind Groß und Klein auf den Beinen. Am vergangenen Freitag war es wieder so weit: Bei Einbruch der Dunkelheit kamen zahlreiche Familien mit Kindern zur großen Laternenpyramide, um gemeinsam zu singen und zu tanzen.