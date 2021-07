Mit Feuereifer in die Ferien

Die erste Ferienwoche läuft, die Schule macht Pause. Und damit auch der Unterricht. Die Kids, die am Montagvormittag hinter die Kulissen der Freiwilligen Feuerwehr schnuppern durften, haben trotzdem eine ganze Menge gelernt: Wie wird ein Notruf abgesetzt? Was sind die Aufgaben der Feuerwehr? Was muss als erstes getan werden, wenn ein Feuer ausgebrochen ist? Und das, worauf sich alle freuen: Was steckt eigentlich alles im großen roten Feuerwehrwagen?

