Mit Musik ins Weihnachtswunderland

Die Musik machte was her. Und die Saerbecker Kolping-Bläser zeigten, dass sie schon bei den ganz jungen Musikern etwas zu bieten hat.

Kolping Blasorchester hatte in die Bürgerscheune geladen

Pünktlich zum dritten Advent hielt der musikalische Weihnachtszauber Einzug in die Saerbecker Bürgerscheune. Nach zweijähriger Zwangspause konnte nun endlich das überaus beliebte Weihnachtskonzert des Kolping Blasorchesters (KBO) am letzten Sonntagnachmittag wieder stattfinden, worauf sich schon so mancher gefreut hat.