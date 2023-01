Vorbereitungen für die Karnevalssession laufen auf Hochtouren

Nach zweijähriger Zwangspause ist die Freude groß: Die Saerbecker Jecken stehen in den Startlöchern. Noch zwei Wochen, dann beginnen die karnevalistischen Feierlichkeiten. Diesmal sogar mit einem zusätzlichen Termin.

Jecke Mützen: Die Kopfbedeckungen weisen eindeutig darauf hin, dass die karnevalistischen Feierlichkeiten näher rücken. Am 28. Februar wird das Geheimnis um den neuen Prinz gelüftet.

In Saerbeck werden in diesen Wochen emsig Wagen gebaut, Büttreden gedichtet und Tanzschritte geübt. Eine Stimmungsband ist gebucht. Und auch die Spielmannszüge stehen in den Startlöchern. Freunde und Freundinnen des Karnevals können sich freuen.