Die Leiterrunde entdeckte, dass ihnen ihre ehrenamtliche Arbeit vor allem aufgrund der Gemeinschaft so viel Freude bereitet und dass die gesamte Messdienergemeinschaft durch den christlichen Glauben verbunden werde.

Auf der Fahrt der Messdienerleiter am Wochenende reflektierten die Jugendleiter ihre Arbeit und sammelten neue Ideen für Aktionen und die Gruppenstunden. Unterstützt wurden sie dabei vom pensionierten Pastoralreferenten Werner Heckmann.

24 ehrenamtliche Jugendleiter, ein Wochenende und die Frage „Was bedeutet in der heutigen Zeit eigentlich Messdienerarbeit?“ – so sah die Leiterfahrt der Messdienerleiter am vergangenen Wochenende aus.