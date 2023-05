Ohne Kindersitz: Dreijährige bei Crash schwer verletzt

Ein dreijähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag bei einem Autounfall auf der Ibbenbürener Straße in Saerbeck schwer verletzt worden. Es saß ohne speziellen Kindersitz auf dem Rücksitz des Fahrzeugs, das sein Vater steuerte.

Auffahrunfall auf der Ibbenbürener Straße (B 219) in Saerbeck: Der Fahrer eines Opel und seine dreijährige Tochter wurden dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der Ibbenbürener Straße (B 219) in Saerbeck wurden am Dienstag (2. Mai) gegen 15.40 Uhr ein 31-jähriger Mann aus Ibbenbüren und seine dreijährige Tochter schwer verletzt. Laut Polizei hatte das Mädchen auf dem Rücksitz gesessen — und nicht in einem speziellen Kindersitz.

Zu dem Unfall kam es, als der Ibbenbürener mit seinem Opel einen vor ihm fahrenden weißen Bulli überholen wollte. Dessen Fahrer, der unverletzt blieb, war langsamer geworden, weil er nach links in die Straße Feldhoek abbiegen wollte. Als der 31-Jährige dies bemerkte, war es zu spät. Sein Fahrzeug kollidierte mit dem Bulli.

Neben drei Rettungswagen und Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort, der allerdings am Ende nicht benötigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Saerbeck war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Die Bundesstraße ist noch bis voraussichtlich 17.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.