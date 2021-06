Osterfeuer im Dorf wird doch groß

Das Osterfeuer der Dorf-Schützen am Abend des Ostersonntags (12. April) kann doch ganz traditionell mit einem großen, brennenden Holzhaufen stattfinden. Das berichtete jetzt der Vorsitzende des Bürgerschützenverein Saerbeck-Dorf, Karl-Heinz Hövel. Allerdings ist der Ort neu: Brennen soll das Feuer auf einer Fläche zwischen der Reitanlage Ottmann und dem Trainingsplatz vier des SC Falke.

Zuletzt hatte der Schützenverein keine Genehmigung mehr bekommen können für den bisherigen Standort auf Lehmanns Wiese an der Kolpingstraße. Diese Fläche liegt nahe an der Wohnsiedlung Flothmersch und der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule. Bei den Schützen hatte man ersatzweise schon Feuerschalen auf dem Dorfplatz ins Auge gefasst für die Veranstaltung, die regelmäßig hunderte von Teilnehmern anzieht. Der neue Ort liegt ein paar hundert Meter Luftlinie nordöstlich, am Rand der Siedlungsfläche, mit einigem Abstand zwischen der Straße Flothmersch und der Bundesstraße 219 – dennoch weiterhin „ortsnah“, worauf der BSV-Vorsitzende Hövel hinweist. Hinweisschilder für die Wege zum neuen Osterfeuerplatz würden rechtzeitig aufgestellt, kündigte er an. Weitere Informationen sollen folgen.

Ordnungsamtsleiterin Ines Heilemann bestätigte, dass ein Antrag auf Genehmigung für den neuen Ort im Rathaus vorliegt.