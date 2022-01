Panzerknacker mit Spürsinn

Nach dem Spiel ist vor dem Aufräumen: Viele fleißige Hände packten mit an. Vanessa Krude, Julia Greiling, Maria Grüter, Markus Winkeljann, Verena Helmig, Anita Beuning, Christina Kockmann, Anna Lena Bringemeier, Anne Grüter und Andrea Stegemann (v.li.) schlossen das Casino Kolpyal.

„Mission Goldrausch – überlistet das Sicherheitssystem und holt euch den Schatz aus dem Tresor!“ Dieser Aufruf blieb nicht ungehört: Pfiffige Panzerknacker mit kreativer Kombinationsgabe und sicherem Spürsinn meldeten sich beim Team der Aktion „start up together“ des Mehrgenerationenhauses, unterstützt von KVP, den Kolping-Veranstaltungs-Planern. Das Ziel: die Beute eines enttarnten „Falschspielers“ des Casinos „Kolpyal“ zu finden. In einem verborgenen Tresor soll er einen wertvollen Goldschatz gebunkert haben, so lautete die Geschichte.