Plan B ist in der Schublade

Lange Zeit schien es, als wenn die Gemeinde die ihr zugewiesenen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine relativ problemlos unterbringen kann. Während in anderen Kommunen schon über eine Unterbringung in Turnhallen nachgedacht wurde, mietete die Verwaltung hier Wohnungen und Häuser an. Jetzt stößt aber auch Saerbeck bei der Aufnahme von Flüchtlingen an seine Grenzen. „Es ist heftig geworden“, bestätigt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hölscher.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet