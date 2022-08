Post prüft Präsenz-Varianten

In einigen Wochen könnte Saerbeck wieder eine Poststelle haben. Die Post hat sich konkret nach Immobilien erkundigt. Der Bürgermeister rechnet zunächst mit einer Interims-Lösung.

Poststelle in Saerbeck

In Orten mit mehr als 3000 Einwohnern müssen Postdienstleistungen angeboten werden.

Bald, vielleicht in einigen Wochen, könnte Saerbeck wieder eine Poststelle haben. Das gab Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg in der Sitzung des Hauptausschusses bekannt, nachdem Mechthild Lüggert (UWG) sich dort erkundigt hatte, ob es Neuigkeiten in der dieser Angelegenheit gebe.