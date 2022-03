Produktion jetzt auch in Mexiko

Saertex, nach eigenen Angaben führender Hersteller textiler Verstärkungsmaterialien, hat jetzt seinen weltweit 17. Standort eröffnet. Im neuen Produktionswerk in Ciudad Juárez im Norden Mexikos werden spezielle Glasfaser-Gelege für den Leichtbau hergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Saerbecker Unternehmens. Der Standort profitiere von seiner Nähe zu wichtigen Kunden im Rotorblattbau der Windkraftbranche.

Saertex stellt textile Leichtbaumaterialien aus Glas- und Carbonfasern her, die zur Fertigung von Faserverbundbauteilen eingesetzt werden. Auf dem rund

15 000 Quadratmeter großen Areal in Ciudad Juárez wurde in den vergangenen Monaten eine Produktionshalle mit rund 9000 Quadratmeter Produktionsfläche und moderner, nachhaltiger Infrastruktur errichtet. Insgesamt entstehen 54 neue Arbeitsplätze bei der neu gegründeten Saertex Mexico S.A. de C.V.

„Unser strategisches Ziel ist es, durch das globale Saertex-Produktionsnetzwerk unseren Kunden eine zuverlässige Lieferkette und regionales, nachhaltiges Sourcing zu ermöglichen,“ erläutert Christoph Geyer, CEO der Saertex Gruppe. Der neue Standort in Ciudad Juárez sei dabei ein wichtiger weiterer Meilenstein für die nachhaltige Zusammenarbeit mit Kunden in der Composite-Branche (Faserverbundbranche). Etwa in der Windbranche, die in Mexiko mit ihren Blattwerken stark vertreten ist. Gleichzeitig stärke man mit dieser strategischen Verlagerung der Fertigungskapazitäten von den USA nach Mexiko das US-amerikanische Werk in Huntersville (NC), das so seine Fokussierung der Kompetenzen auf das aufstrebende Business im Bereich industrieller Anwendungen legen könne.

„Unsere Maschinen laufen, die Prozesse sind etabliert und die Qualifizierung bei unseren Kunden ist weit vorangeschritten,“ erklärt der Technische Direktor (CTO) Dietmar Möcke. „Das ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit mit der Kundenseite und unserem internationalen Projektteam. Nur durch die Unterstützung der Spezialisten von Saertex USA und Saertex in Saerbeck konnten wir das Projekt so erfolgreich realisieren – insbesondere in Anbetracht der erschwerten Bedingungen durch die Pandemie.“

Neben dem Anlauf der Serienlieferung sei auch eine Erweiterung des Werks in Mexiko in Vorbereitung, heißt es in der Mitteilung. Dann soll am Standort Ciudad Juárez auch die Herstellung weiterer Produktlinien erfolgen, um Kunden im Bereich der Windkraft eine breite Auswahl unterschiedlicher Material-Technologien für den Rotorblattbau anbieten zu können.

Die Saertex Gruppe ist weltweit aktiv in der nachhaltigen Herstellung von Verstärkungsmaterialien und Systemen aus Glas-, Carbon- und anderen Fasern. Kunden aus vielen Branchen wie etwa der Windenergie, der Luftfahrt oder dem Automobilbau setzen auf multiaxiale Gelege und Kernmaterialien des Unternehmens, um Leichtigkeit und Stabilität für ihre Verbundbauteile zu gewinnen.

Die Saertex Gruppe macht einen Umsatz von jährlich rund 350 Millionen Euro. Weltweit sind rund 1400 Mitarbeiter an 17 Standorten und einem Vertriebsnetz in über 50 Ländern für das Unternehmen tätig.