Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde ein Rollerfahrer aus Saerbeck am Dienstagnachmittag schwer verletzt.

Verkehrsunfall auf dem Lengericher Damm in Saerbeck

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Lengericher Damm in Saerbeck wurde am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer schwer verletzt. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, war der Saerbecker in Richtung Lengerich unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß. Der Fahrer – ein 33-jähriger Mann aus Lengerich – war gerade dabei, den Rollerfahrer zu überholen, als dieser nach links in eine Grundstückseinfahrt abbog.

Der Unfall hatte sich um 15.40 Uhr ereignet. Der Pkw-Fahrer war nach dem Zusammenstoß mit seinem Fahrzeug in einen Straßengraben geraten, blieb jedoch unverletzt.

Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen von insgesamt 1200 Euro.