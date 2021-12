Saerbeck sieht jung aus

Warum leben in Saerbeck – gemessen an der Einwohnerzahl – so viele Kinder und Jugendliche wie in keiner anderen NRW-Kommune? Ein Grund könnten die neuen Baugebiete sein, die Anfang der 2000er-Jahre entstanden. Vielleicht hat die Gemeinde aber auch vieles richtig gemacht, wie ein Sprecher des Statistischen Landesamtes bemerkt, das jetzt die Zahlen präsentierte. Fakt ist: Rund 17 Prozent der Saerbecker und Saerbeckerinnen ist unter 16.

Es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem riesigen Datenberg, aber mit einer nicht minder interessanten Botschaft für Saerbeck. Die kleine Gemeinde wurde jetzt in einer Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes hervorgehoben. Die Behörde hat ausgerechnet, dass 2020 rund 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in NRW lebten. Dabei kam auch heraus, dass Saerbeck die Kommune ist, in der – gemessen an der Bevölkerungszahl – die meisten 12- bis 15-Jährigen leben, ihr Anteil beträgt 5,1 Prozent. In keiner anderen Gemeinde oder Stadt ist der Anteil größer. So sind nur 3,9 Prozent der Grevener in dieser Altersgruppe. In Emsdetten liegt der Anteil bei 4,1 Prozent, in Ladbergen bei 3,6 Prozent.