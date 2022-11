Saerbecker Adventsmarkt ist der Erste

Bei den Weihnachtsmärkten in der Region hat Saerbeck die Nase vorn. Hier öffnet der Adventsmarkt bereits am Freitag (18. November) um 15 Uhr.

In Saerbeck startet am Freitag, 18. November, um 15 Uhr der traditionelle zweitägige Adventsmarkt. Am Samstag, 19. November, geht es bereits um 11 Uhr los. Schluss ist jeweils um 22 Uhr.

MEHR ZUM THEMA Alle Jahre wieder Das sind die Weihnachtsmärkte 2022 im Münsterland

150 Aussteller und Beschicker haben ihre Hütten im Dorfkern aufgebaut:

Lindenstraße

Kolpingstraße

Schulstraße

Kirchplatz

Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Park-Ride-Parkplatz an der Ibbenbürener Straße. Zwei Shuttle-Busse pendeln von dort bis zum Rathaus. Weitere Parkplätze sind am Teigelkamp, am Friedhof und am Rathaus.

Keine Corona-Regeln

Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gelten für Weihnachtsmärkte in diesem Jahr keine coronabedingten Einschränkungen. Das Bundesministerium für Gesundheit rät weiter zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.