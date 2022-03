Saerbecker Energiegespräche

Wo findet man Beratung, wenn es um die Wärmewende geht? Wo gibt es Informationen für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die sich in Zukunft mit diesem Thema beschäftigen möchten? Diese Fragen wurden immer wieder beim Bürgerdialog Wärmewende, mit dem die Klimakommune Saerbeck den nächsten Schritt zur Klimaneutralität gehen möchte, gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. In dieser machen die Verantwortlichen darauf aufmerksam, dass das Format der Energiegespräche ein Forum für genau diese Fragen sein soll. Der nächste Termin am Mittwoch, 16. März, dreht sich um energetische Sanierung, Isolierung und Dämmung von Häusern. Die Veranstaltung wird wieder als Online-Konferenz über Zoom durchgeführt. Zwei fachkundige Referenten stellen das Thema vor. Franz Wennemann, Energieberater aus Saerbeck, wird Sofortmaßnahmen zur Heizkosteneinsparung und kleinere Baumaßnahmen, die einfach umzusetzen sind, vorstellen. Ein interessanter Aspekt sei auch die Innendämmung, die Wennemann ebenfalls erklären wird. Auch Fördermittel werden ein Thema sein. Der zweite Fachmann ist Norbert Hesselkamp, Inhaber der Saerbecker Firma Iso Contor, die mit natürlichen und einblasbaren Dämmstoffen handelt und Handwerksbetriebe betreut. Hesselkamp zeigt, welche Bereiche am Haus für die Dämmung in Frage kommen. Außerdem wird er mit Mythen rund um die Dämmung angesichts von Kosten, Schimmelgefahr und vieles mehr aufräumen. Die Teilnahme an dem Format ist kostenlos. Anmeldungen sind bis Montag, 14. März, im Internet unter https://bit.ly/energiegespraech möglich, teilen die Verantwortlichen mit.