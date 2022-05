Saerbecker Methode in der Kritik

Zwei Briefe hat Dr. Peter Schwartze in den vergangenen Wochen an Saerbecks Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg abgeschickt. Darin, so erzählt er auf Nachfrage, habe er seine Kritik an dem Vorgehen der Gemeinde bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zum Ausdruck gebracht. Dieses, stellt er fest, sei aus seiner Sicht „absolut kontraproduktiv“. Auf eine Antwort wartet der fachliche Leiter der Biologischen Station des Kreises Steinfurt bis heute. „Schade“, sagt er.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie