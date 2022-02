Schnitt-Griffy immer im Schlepptau

Mit Schnitt-Griffy haben Bauhofmitarbeiter Markus Schäpermeier und Rüdiger Kipp von einer Emsdettener Spezialfirma die Gehölzpflege gut im Griff. Vier Wochen waren sie in Saerbeck unterwegs, um es von Gestrüpp und Totholz zu befreien. Gestern waren sie bei den Parkplätzen am Badesee im Einsatz, wo auch eine Erle gefällt wurde (kl. Foto).

Die Motorsäge kreischt, die Holzspäne fliegen: Nach nur wenigen Minuten hat Bauhofmitarbeiter Markus Schäpermeier an diesem sonnigen Mittwochmorgen die Erle, die hier am Ufer des Mühlenbaches stand, gefällt. „Sie war tot“, sagt er und schiebt das Visier seines Schutzhelmes hoch. Wahrscheinlich hätte es nicht mehr lange gedauert, dann wäre der Baum ohnehin in den Bach gefallen.

Dann macht Markus Schäpermeier einen Schritt zur Seite und lässt Rüdiger Kipp mit seinem Schnitt-Griffy passieren. Der greift sich in Nullkommanichts die Baumstämme, die der Mann vom Bauhof mit der Motorsäge zerteilte, und stapelt das Holz auf einem Haufen. Die Baumschere mit Stahlmesser und Greifarmen steuert Rüdiger Kipp vom Bagger aus. Der Mann arbeitet für die Emsdettener Firma Kestermann, die sich auf Gehölzpflege und Baggerarbeiten spezialisiert hat. Die Gerätschaft hat der Bauhof zusammen mit dem Fahrer gemietet.

Rüdiger Kipp und Markus Schäpermeier sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Seit vier Wochen befreien sie Saerbeck von Gestrüpp und Totholz. Am Mittwochmorgen steuerten sie die Parkplätze nahe des Badesees an. Noch bis heute haben sie da wohl noch zu tun, sagt der Bauhofmitarbeiter. Das Unterholz soll auch hier radikal zurückgeschnitten werden.

Auch den zehn Pappeln, die am Ufer des Mühlenbachs fast 30 Meter in die Höhe ragen, soll es an den Kragen gehen. Das hatte Bauamtsleiter Andreas Bennemann bereits kürzlich im Bauausschuss angekündigt. Mit dem Schnitt-Griffy ist dieser Job aber nicht zu erledigen. Bauhofleiter Christoph Reckert hatte deshalb bereits schweres Gerät geordert, das aber bislang noch nicht angerollt ist. Weshalb ein solcher Einsatz im Zweifel sehr kurzfristig geplant wird.

Die Pappeln müssen gefällt werden, weil sie sonst anderen, sogenannten Zukunftsbäumen wie Buchen und Eichen den Platz zum Entfalten nehmen, erläutert Markus Schäpermeier und deutet auf eine Zweieinhalb-Meter-Rotbuche, die neben den hohen, schlanken Pappeln wie ein Winzling wirkt. Immer wieder kommt es deshalb vor, dass die schnell wachsenden Riesen weichen müssen. Nur dann haben etwa Buchengewächse die Chance, groß und stark zu werden. Hinzu kommt, dass Pappeln, je größer sie werden, drohen umzufallen. Insofern stellen sie auch eine Gefahr für Mensch und Natur dar. Wenn sie an Spazierwegen stehen oder wenn sie zum Beispiel, wie hier, in den Mühlenbach stürzen und sich womöglich hinter ihrem Stamm das Wasser staut. „Je größer sie sind, desto größer ist die Angriffsfläche bei Sturm und desto eher fallen sie um“, erläutert Markus Schäpermeier.

Die Gehölzpflege mit Schnitt-Griffy im Schlepptau geht in diesen Tagen zu Ende. In den vergangen Wochen war das Team unter anderem in Westladbergen, Sinningen, entlang der Hembergener Straße und im Ortskern im Einsatz. Die Standorte, an denen das Gestrüpp besonders wucherte, hatte sich der Bauhofmitarbeiter im Herbst vergangenen Jahres während der routinemäßigen Mäharbeiten auf einer Karte notiert. Denn nicht nur Sträucher und Bäume müssen im Zaum gehalten werden, auch das Gras muss kurz gehalten werden. Andernfalls würde die Klimakommune wohl eines Tages zuwuchern.