Schöne Lieder für fröhliche Stunden

Irmgard Bahr (li.) hat den offenen Singkreis vier Jahre geleitet, anschließend übernahm Rita Verlage die Aufgabe. Viel Spaß haben die Teilnehmer am Gesang schöner alter Volkslieder.

Vor zehn Jahren gründeten sangesfreudige Saerbeckerinnen und Saerbecker in den Räumen des Mehrgenerationenhauses (MGH) einen Singkreis, der in diesem Jahr Jubiläum feiert. „Den Rahmen bildete damals das Projekt Aktiv im Alter“, berichtete Projektleiterin Brigitte Wolff-Vordieck, die im MGH für die Programmplanung zuständig ist. „Wir freuen uns immer, wenn Musik in unserem Haus ist“, betonte sie.