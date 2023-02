Sexuallockstoffe statt Biozid-Dusche

Wie der Eichenprozessionsspinner am besten bekämpft werden soll, darüber gehen in Saerbeck die Meinungen auseinander. Biozide und Nematoden versprühen, Nester absaugen — was die einen für notwendig halten, lehnen andere strikt. Der Rat hat sich jetzt in seiner jüngsten Sitzung auf ein paar Leitlinien geeinigt. Der Einsatz von Bioziden wird demnach verringert. Und ein Helikopter soll — zumindest vorerst — nicht mehr über der Klimakommune kreisen und Chemikalien versprühen.

