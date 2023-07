Sexuell verwirrt in Saerbeck

Geschickt legt Dr. Ole Theisinger die pinkfarbenen Kugeln in den Lauf seines Paintball-Gewehres. Dann legt er an, nimmt den Stamm einer Eiche ins Visier und drückt ab. Platsch. Dort, wo die Kugel einschlägt, hat sie einen großen, klebrigen Klecks hinterlassen. Die Paste enthält einen Sexuallockstoff, der männliche Eichenprozessionsspinner in den kommenden Wochen so sehr verwirren soll, dass ihre Paarung mit weiblichen Artgenossen gestört ist — und somit die Ausbreitung der für einige Menschen gefährlichen Raupen eingedämmt wird.

