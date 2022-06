„Showtime“ beim Jubiläum

Foto:

Die Schützen werden am heutigen Samstagnachmittag das Dorfbild in Saerbeck prägen. Ein Sternmarsch zur Feier des 225-jährigen Jubiläums des Bürgerschützenvereins Saerbeck-Dorf ist geplant: großer Bahnhof zur Gratulation. Durch die Fahnen geschmückten Straßen bewegen sich die Schützengruppen ins Zentrum. Die Saerbecker Schützenvereine und weitere befreundete Schützengesellschaften aus den Nachbarorten haben dazu ihr Kommen angekündigt. Sie treffen sich am westlichen Ortseingang (B 475/Hembergener Straße) sowie im Nordosten (Riesenbecker Straße). Musikkapellen geben das Marschtempo vor, wenn die zwölf angemeldeten Schützenvereine sich um etwa 15.30 Uhr von den zugewiesenen Sammelpunkten aus auf den Weg ins Dorf machen. Um etwa 15.45 Uhr werden die Schützen auf der Wiese am Bürgerzentrum ankommen. Zuschauer sind herzlich willkommen. Gegen 17 Uhr formieren sich dann alle Schützen zu einem großen Festzug und ziehen durchs Dorf zum Festzelt, um den Abend bei einem gemütlichen Umtrunk, mit Musik und Tanz ausklingen zu lassen.,Mit dabei sind auch die im Jubiläumsjahr aktuell gekürten Majestäten. Bereits am Donnerstag ermittelte der Bürgerschützenverein den Kinderkönig. Ole Voskort und Rieke Beermann sind das Kinderkönigspaar. Jungkönig 2022 ist Linus Röthig. Die Sternkönigswürde errang Björn Bock. König ist Kai Berger, Kaiser Peter Offermann. (grü)