Sie kommen ohne „Mama“-Taxi aus

Klimaschutz, so heißt es, fängt schon in der Schule an. Für Ida, Till, Luisa, Nina, Noemi, Teresa und Ea fängt er schon vor der Schule an. Dann schwingen sich die Freunde aus der Klasse 3c nämlich aufs Fahrrad und radeln zur St.-Georg-Grundschule. Bei Wind und Wetter, im Sommer und im Winter. Das machen die Kinder nicht unbedingt, um ganz bewusst etwas für das Klima zu tun, sondern eher, weil es Spaß macht. Aber trotzdem sparen sie CO2 ein und sind damit Klimahelden – und sogar die ersten, die sich auf den Aufruf der Klimakommune („Klimahelden gesucht“) gemeldet haben.

Genauer gesagt war es Melanie Eilers, die das Team der Klimakommune Saerbeck auf die radelnden Kinder hingewiesen hat: „Es gibt eine Menge ganz junger Klimahelden in Saerbeck. Und zwar all die Grundschulkinder, die ganz selbstverständlich bei jedem Wetter mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen, statt sich von den Eltern bringen zu lassen.“

Die Mädchen und Jungen aus der Klasse 3c stehen für viele andere Kinder, die die Grundschule besuchen und gut ohne „Mama-Taxi“ auskommen.

Till, Ida und Luisa bilden eine „Fahrgemeinschaft“, Nina, Ea, Noemi und Teresa die andere. Beide Gruppen treffen sich jeden Morgen, holen sich gegenseitig ab und fahren gemeinsam zur Schule. So haben sie es schon als i-Dötze geübt. „In der ersten und zweiten Klasse haben wir Eltern die Kinder auf dem Schulweg mit dem Fahrrad begleitet. Da gab es einen genauen Plan, wer wann mitgefahren ist, das ging reihum.“ Nach den Osterferien in der zweiten Klasse standen dann schon die ersten Fahrten ohne Begleitung auf dem Stundenplan und seit der dritten Klasse machen sich die Mädchen und Jungen selbstständig auf den Weg.

In diesem Schuljahr gab es noch keinen Schultag, an dem die Räder zu Hause bleiben mussten. Für zusätzliche Sicherheit, gerade in der dunklen Jahreszeit, sorgen gelbe Warnwesten, die die Kinder tragen.

„Mit dem Fahrrad fahren macht Spaß“, erzählt Till (8), der sowieso mit dem Rad unterwegs ist, etwa wenn es zum Handballtraining geht. Das findet auch Florin (10), der die vierte Klasse besucht und beim Fototermin mit dem Roller vorbeischaut – zur Schule fährt er natürlich auch mit dem Fahrrad. Und auch jüngere Geschwister der Drittklässler sind schon mit dem Rad unterwegs, zum Beispiel Louisa aus der Klasse 1b, die mit ihren Schulfreundinnen Leni und Amelie zur Schule fährt. Und mit Maxi, Schwester von Ea, ist auch schon ein Kindergartenkind beim Fototermin dabei – sozusagen die nächste Generation der Fahrradkinder.

Fünf Minuten brauchen die Drittklässler zur Grundschule – für den morgendlichen Weg zur Schule. Zurück kann es schon mal ein bisschen länger dauern. Das Schönste an einem Tag in der Schule ist ja manchmal der gemeinsame Nachhauseweg mit den besten Freunden — natürlich mit dem Fahrrad.