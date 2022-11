Spielemesse der Kolpingfamilie Saerbeck

Saerbeck

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr durfte am Samstag und Sonntag in der Bürgerscheune Saerbeck wieder mit Leib und Seele gespielt werden. Viele Kinder und Erwachsene nutzten die einmalige Gelegenheit. Es herrschte eine emsige Atmosphäre in der Bürgerscheune.

Von Regina Sommer